Çorum’un akaryakıt ticareti ile uğraşan tanınmış iş adamlarından Abdullah Erseçgel’in kızı Av. Nurşah Erseçgel Irız ve ortağı Av. Adalet Tuğba Kendir’in hukuk bürosu hizmete girdi.
Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Ak İş Merkezi No: 32'de gerçekleşen açılışa; Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Belediye Başkanı Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediye Meclis Üyelerinden Ertuğrul Eren ve Ubeydullah Ahıskalı, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Göv ve davetliler katıldı.
Açılışta konuşma yapan Baro Başkanı Kalıpcı, genç meslektaşlarını tebrik ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.