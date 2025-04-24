Kulüplü Genç Erkekler Voleybol yarı final grup merkezleri açıklandı.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor 9-11 Mayıs tarihlerinde Sivas’ta yapılacak yarı final grubunda mücadele edecek.

Tokat’ta yapılan grup maçları sonunda en iyi ikinciler kategorisinden yarı final grubuna yükselen Sungurlu belediyespor 9-11 Mayıs tarihlerine Sivas’ta yapılacak yarı final grubunda mücadele edecek. Grupta Sungurlu Belediyespor ile birlikte Giresunspor, Tokat Gençlik ve Kayseri Elit Voleybol takımları ile karşılaşacak.

Sivas ile birlikte Bilecik, Burdur ve Elazığ’da yapılacak yarı final grup maçları sonunda birinci olan dört takım finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Final grubu maçları 13-18 Haziran tarihleri arasında Kayseri’de yapılacak.

Sungurlu Belediyespor voleybol antrenörü Mustafa Özdemir, ilçeleri ve Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek için çalışmaya devam ettiklerini her grup maçlarının büyük tecrübe olduğunu belirterek hedeflerinin yarı final grubundan da çıkarak Türkiye finallerinde mücadele etmek olduğunu söyledi.