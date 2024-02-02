Çorum'da amatör spor kulüplerinden Mimar Sinan Gençlikspor’un genç futbolcusu Hasan Mert Kesgin, dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

2018 yılında Mimar Sinan Gençlikspor alt yapısında 11 yaşında futbola başlayan Hasan Mert Keskin, 5 sezondur Mimar Sinan takımının alt yapısında forma giymiş ve kazanılan bir çok şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Genç futbolcu dün Burun Çiftlik mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatı kaybetti.

Genç yaşta kazaya kurban giden Kesgin, bugün Cuma namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verilecek.