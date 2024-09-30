Dün hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Sungurlu İl Genel Meclisi Üyesi Duran Baysa'nın kızı Yeşim Baysa bugün dualarla defnedildi.
32 yaşındaki Yeşim Baysa'nın cenazesi öğle namazının ardından Sungurlu’ya bağlı Tirkeş köyünde toprağa verildi.
Cenazeye İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, il genel meclis üyeleri, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Editör: Fatih Battar