Okullar arası Gençler A ve B, Yıldız Kızlar A ve B Halter il birinciliği yapıldı. Bayat’lı sporcuların ağırlıkta olduğu il birinciliği müsabakaları Tevfik Kış Halter Salonu’nda yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

LİSELİ GENÇ KIZLAR B KATEGORİSİ: 45 kilo: Berfin Nur Topal (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu lisesi), 55 kilo: Melisa Kuşcu (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi). 59 kilo: Cenner Cor (Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). 81 kilo Öznur Şahin (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL). 59 kilo: Cenner Cor (Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi).

LİSELİ GENÇ KIZLAR A : 45 kilo: Cansu Kiraz Korç (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lises). 55 kilo Ceren Çınar (Çorum Güzel Sanatlar Lisesi). 49 kilo: Ecrin Can (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi). 59 kilo: Sıla Alagöz (Mehmetcik Anadolu Lisesi)

YILDIZ KIZLAR: 49 kilo: Ülkü Özlem Aşgın (Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). 81 kilo: Nurgül Çetin (Bayat Ömer Mülazım (Ortaokulu). 71 kilo: Sıla Ekşi (Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu).

İl birinciliği sonunda birinci olan sporcular Gençler A ve B kızlar halter Türkiye Şampiyonası için 19-21 Şubat’ta Denizli’de Yıldız kızlarda ise 27-30 Nisan tarihlerinde Sinop’ta mücadele edecekler.