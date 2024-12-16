Çorum Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi Tasarım ve Üretim Modülü Proje Şenliği yapıldı.
Şenlikte öğrenciler projelerini tanıttılar.
14-15 Aralık tarihlerinde Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleştirilen Proje Şenliği’nde öğrenciler, hayallerini tasarlayıp projelendirdiler ve sunumlarıyla anlattılar.
Öğrencilerin velilerinin de katıldığı etkinlikte birbirinden ilginç projeler sergilendi.
Davetliler genç mucitlerin emekleriyle ortaya koyduğu birbirinden yaratıcı projeleri inceleme fırsatı bulurken, onların azmine ve hayal gücüne tanık oldular.
Editör: Çorum Hakimiyet