Bilardo İl Temsilciliği ve Golden Break Bilardo Salonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Gençler Bilardo turnuvasında birinciliği Çağatay Göktürk Demir kazandı. 7 Aralık pazar günü Golden Break Gençler turnuvasında 16 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda Çağatay Göktürk Demir birinci olurken Eymen Göcen ikinci Doğa Damla Demir ve Ahmet Çağlar üçüncülük ödülünün sahibi oldular.

Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı geleceğin bilardocularını yetiştirmek adına düzenlenen bu turnuvaya katkı veren Golden Break sahibi Ziya Beyaz’a birinci olan sporcunun yetişmesinde emeği geçen milli sporcu Emrah Taç ve Eren Arslaner’e teşekkür etti. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Federasyon As Başkanı Halim Doruk, Bilardo TV yöneticisi Mehmet Acar, Ziya Beyaz ve İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı tarafından verildi. Turnuvada birinci olan Çağatay Göktürk Demir ve üçüncü olan Doğa Damla Demir ilimiz bilardosuna büyük hizmetler veren HalimTaç’ın torunları ve milli sporcu Emrah Taç’ın yeğenleri olması ayrı bir anlam kazandırdı.