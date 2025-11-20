U 16 Ligi Final Grubunda ilk hafta maçlarını kazanan iki takım Mimar Sinanspor ile Vefaspor arasındaki maçtan Vefaspor 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda bir adım öne geçti.

Mimar Sinan sahasında oynanan maça iki takımda atak başladı ve Vefaspor 7. dakikada Ekrem’in gole ile 1-0 öne geçti.

Mimar Sinanspor bu gole üç dakika sonra Sefa ile cevap verdi ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda daha etkili olan Vefaspor 62. dakikada Muhammed Eray’ın attığı golle maçtan 2-1 galip ayrılarak ikinci maçından da üç puanla yoluna kayıpsız devam etti ve şampiyonluk yolunda bir adım öne geçti.