Orta Karadeniz Gençlik Çalıştayına ilimizi temsilen Özel Atlı Eğitim ve Rehabilitasyon kurucusu aynı zamanda Çorum Buharaspor Kulübü Başkanı Fatih Atlı katılacak.

16-18 Mayıs tarihleri arasında Samsun Grand Atakum Hotel’de yapılacak çalıştaya Samsun, Sinop, Tokat, Amasya ve Çorum illerinin gençlik temsilcileri katılacak.

Genç Laboratuvar Derneği ve Erasmus tarafından organize edilen çalıştayda üç gün boyunca yapılacak oturumlarda gençlik ile ilgili yapılabilecekler ve sorunların konuşulacak ve çözüm yolları konularında raporlar hazırlanacak.