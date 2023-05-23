FATİH AKBAŞ

Okullar bölgesinde bulunan Gençlik Camii Kavşağında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle tedbir alınması isteniyor.

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman İmam Hatip Kampüsü, Fen Lisesi, Başöğretmen Anadolu Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, KYK Hitit Öğrenci Yurdu, Terminal, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şehir Stadyumu gibi resmi kurumlara ulaşımın sağlandığı Gençlik Cami Kavşağında meydana gelen kazalar vatandaşları tedirgin ediyor.

Özellikle okulların giriş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunun arttığı kavşakta kazalarda meydana geliyor.

Bölgede ki okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilerin aileleri trafik yoğunluğunun arttığı Gençlik Camii Kavşağında yetkililerin önlem almasını isteyerek, “Kavşakta özellikle okulların giriş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Birde buna hastane ve terminalin trafiği de eklenince kazalar meydana geliyor.

Kazalar araçların çarpışması şeklinde olduğu gibi yayaya çarpa şeklinde de gerçekleşiyor.

Şehrin farklı noktalarından okullarına otobüslerle gelen yüzlerce öğrenci durakta indikten sonra bu kavşaktan geçiyorlar.

Özellikle trafik yoğunluğunun olduğu saatlerde öğrenciler karşıdan karşıya geçerken risk altındalar.

Öğrencilere otomobil çarpası şeklinde kazalarda meydana geldi. Yetkililerden bu kavşakta gerekli önlemleri almalarını istiyoruz diyerek” taleplerini dile getirdiler.