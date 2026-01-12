Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde görevli çalışanlar ile gönüllüler gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladılar.

Gençlik Merkezi çalışanları, Kadir Özübek, Kübra Diç, Melike Çetinkaya ve gönüllüler gazetemizi ziyaret ettiler. Gençler 10 Ocak Çalışanlar Günümüzü tebrik ederek çalışmalarımızda başarılar dilediler.

Gazetemiz internet sitesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Akbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençlere teşekkür etti.