Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6 lira 69 kuruş zam yapılması bekleniyordu. Bu artış gerçekleşseydi bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı 70 liraya yaklaşacaktı. Ancak alınan kararla zam uygulanmadı ve pompa fiyatlarında değişiklik olmadı.

Zam beklentisi nedeniyle akşam saatlerinden itibaren birçok şehirde akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar olası fiyat artışı öncesi depolarını doldurmak için istasyonlara akın etti.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın enflasyon üzerindeki etkisi nedeniyle hükümet cephesinde yeni bir adım da masada. Daha önce uygulanan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması ihtimali değerlendiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı etki analizinin sonuçlarına göre bu hafta içinde karar verilmesi bekleniyor. Sistem devreye girerse akaryakıttaki fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV’den karşılanarak pompa fiyatlarına yansıması engellenebilecek.

