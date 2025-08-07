Çorum Gençlikspor kulübünde bir ayda ikinci genel kurul.

Geçtiğimiz ay yapılan Çorum Gençlikspor’da önceki gün yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da kulübün yeni başkanı Feyyaz Velidedeoğlu oldu.

İki dönem Çorum Gençlikspor Kulübü Başkanı olarak görev yapan Mustafa Özkadı ve yönetim kurulu görevi bıraktı ve olağanüstü genel kurula gidildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan genel kurulda Divan Heyeti Erdoğan Şahinci başkanlığında Yakup Özgenç ve Sadık İstanbullu’dan oluştu.

Genel Kurul olağanüstü olduğu için direk seçim maddesine geçildi ve tek liste ile gidilen seçimde kulübün yeni başkanı Feyyaz Velidedeoğlu oldu. Spor Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Feyyaz Velidedeoğlu’nun başkanlığındaki yönetim kurulunda aynı zamanda Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak Ferhat Arıcı Başkan Yardımcısı olarak görev alırken İsmail Bülent Tuzcu Sayman, İsmail Şahan Sekreter ve Osman Pehlivan ise üye olarak görev aldı.

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Aslı Bayram, Gamze Değirmenci, İsmail Sonkaya, Nermin Koca, Ali Haydar Teke seçildi. Denetim Kurulu asil üyeliklerine Hüseyin Karakuş, Ali Akınalp ve Murat Çetinkaya, yedek üyeliklere Mustafa Suna, Haluk Doğan ve Aytaç Taşaner seçildi.

Genel Kurulda ayrıca Bilim Sağlık ve Eğitim Kurulu Başkanlığına Ayşe Şenyuva üyeliklere Emrah Taç ve Fatih Mete seçilirken Basın ve Halkla İlişkiler Kurulu Başkanlığına Mesut Kuşgöz üyeliklere ise Fatma Erseçgel ve Aslan Şahin seçildi,