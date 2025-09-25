Gençlikspor Kulübünden yeni görevlerine atanan İşkur İl Müdür Yardımcısı Anıl Günyeli ve Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreteri Orhan Tosik’e ziyaret.

Spor Hizmetleri Müdürü ve Gençlikspor Kulübü başkanı Feyyaz Velidedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Osman Pehlivan ve İsmail Bülent Tuzcu ile birlikte ilkolarak İşkur İl Müdür Yardımcısı Anıl Günyeli’yi ardından da Hitit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreteri Orhan Tosik’i ziyaret ettiler.

Başkan Feyyaz Velidedeoğlu görevlerine yeni başlayan Günyeli ve Tosik’e hayırlı olsun dileklerinde bulundular ve Çorum sporu ile ilgili görüş alış verişinde bulundular. Ziyare sonunda Günyeli ve Tosik’e forma hediye edildi.,