TEKNOFEST 2025’te yerini alan Sungurlu’nun gururu ARCA Savunma’nın standı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından ziyaret edildi.

ARCA Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Rodoplu ile bir araya gelen Bakan Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu, firma hakkında detaylı bilgi aldı.

MİLLETVEKİLİ AHLATCI’DAN ZİYARET

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’e katılarak ARCA Savunma’nın standını ziyaret etti.

ARCA Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Rodoplu’dan çalışmaları hakkında bilgi alan Ahlatcı, şu ifadeleri kullandı: “TEKNOFEST 2025 heyecanı tüm Türkiye’yi sararken, biz de yerli ve milli savunma sanayimizin gurur kaynaklarından ARCA Savunma’yı ziyaret ettik. Yüksek teknolojiye yön veren çalışmalarını yakından görme fırsatı bulduğumuz bu ziyaret, gençlerimizin ufkunu açan Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemini bir kez daha ortaya koydu.”

TEKNOFEST 2025’İN ELMAS SPONSORU

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ARCA Savunma, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST 2025’in Elmas Sponsoru oldu.

Festivalde Elmas Sponsor olarak yer alan ARCA Savunma’nın standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Firma tarafından festival alanına kurulan “Görev: Taarruz” simülasyon oyunu yoğun katılımla oynandı.

Festivalin renkli maskotu Bombi, gün boyunca çocuklarla eğlenirken ziyaretçilere sürpriz hediyeler dağıttı.