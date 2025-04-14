Ahlatcı Çorum FK’da 8 haftadır sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Geraldo, Manisa FK maçı ile sahalara geri döndü.

Ligde son olarak 15 Şubat’ta Kocaelispor maçında forma giyen Geraldo, Manisa maçında 73.dakikada Eren Karadağ'ın yerine oyuna girdi.

Maç öncesi ısınmada kırmızı siyahlı taraftarlar Geraldo'ya sevgi gösterisinde bulunurken, Geraldo'da taraftarın sevgisine karşılık vererek bol bol fotoğraf çektirdi.

Oyuna girdiği andan itibaren iyi işlere imza atan Geraldo'nun geri dönüşü hem teknik ekibi hem de taraftarları sevindirdi.

Geraldo'nun Amedspor maçında daha fazla süre alması bekleniyor.