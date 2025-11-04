Son iki sezondur sakatlıklardan baş alamayan Arca Çorum FK'nın Angolalı kanat oyuncusu Geraldo'nun tedavisine yoğun şekilde devam edilirken, milli aranın ardından takıma döneceği belirtildi.

Önceki hafta, Boluspor'la oynanan maçtan önce sakatlanan ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Geraldo'nun son durumu ile ilgili bilgi veren sportif direktör Mustafa Soley, deneyimli futbolcunun Iğdır FK maçının ardından lige verilecek milli aradan sonra sahalara dönmesini öngördüklerini kaydetti.

34 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Keçiörengücü maçında 18, İstanbulspor maçında ise 45 olmak üzere toplamda 63 dakika süre aldı.