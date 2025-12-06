Çorum’da ilk kez “Gezici Kukla Müzesi” etkinliği düzenlenecek.

20 - 21 Aralık 2025 tarihlerinde Yeniyol Mahallesi Eskisaray 2. Sokak’ta bulunan Tiyatro Sanat Cafe’de Kukla Müzesi’nin açılışı yapılacak ve 2 gün sürecek olan müzede katılımcılara “kukla gösterisi ve yüz boyama” hediye edilecek.

Etkinliklere katılım saatleri ise 10.00 – 18.00 arası olarak belirlendi.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon ve Çorum Çocuk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan, etkinliğe tüm Çorum halkını ve tiyatroya ilgi duyan gençleri davet ederek, ayrıntılı bilginin 0549 251 33 06 nolu telefondan alınabileceğini bildirdi.