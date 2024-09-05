Ahlatcı Çorum FK'nın eski kalecilerinden Gökhan Siverek'in Karaköprü Belediyespor'a transferi resmiyet kazandı.

2015-2016 Sezonunda Ahlatcı Çorum FK'nın kalesini koruyan Gökhan Siverek, yeni sezon için 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Karaköprü Belediye'ye ile prensip anlaşmasına varmıştı. 32 yaşındaki file bekçisi, Şanlıurfa temsilcisi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gökhan Siverek, geçen sezona İnegölspor'da başlarken, ilk yarıyı Zonguldak Kömürspor'da, ikinci yarıyı ise Düzcespor'da tamamlamıştı.