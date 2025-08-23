Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve iç su ürünleri üretiminin artırılması amacıyla Çorum’da balıklandırma çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında İskilip’te Derekargın ve Obruk Barajı göletlerine, Kargı’da Aksu ve Gökçedoğan göletlerine, Oğuzlar’da Yağmurdere Göleti’ne, Sungurlu’da ise Alembeyli, Aşağıfındıklı, Hacılarhanı ve İnegazili göletlerine toplam 281 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Yetkililer, yapılan bu uygulamanın hem bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına hem de balıkçılıkla uğraşan vatandaşların ekonomik gelirine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.