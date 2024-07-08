İş dünyasının saygın yayın organlarından Capital dergisinin geleneksel “Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” listesi açıklandı.

Capital Dergisinde Özlem Aydın Ayvacı’nın 2023 yılı verileri ile hazırladığı “Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” araştırmasında 2 Çorumlu işadamı yer aldı.

200 milyon lira bağışta bulunan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ‘50 gönlü zengin işadamı’ listesinde 24. sırada yer alırken, diğer Çorumlu işadamı Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ise 58 milyon 213 bin liralık bağışta bulunarak 34.sırada yer aldı.

Bağış miktarının 2022’ye göre yüzde 183,5 oranında artış gösterdiğine işaret edilen araştırmada, “Dünyada sorunlar her geçen yıl artıyor, bu da şirketlerden ve liderlerden beklentinin artmasına neden oluyor. Yaptığımız araştırma, bu beklentinin karşılık bulduğunu, iş dünyasının ‘daha fazla sorumluluk’ aldığını ortaya koyuyor” denildi.