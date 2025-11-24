Görme Engelliler Futsal 1. Liginde 2. devre maçları heyecanı Çorum’da başladı. Toki Spor Salonunda dün başlayan müsabakalarda iki grupta 12 takım mücadele edecek.

Dün başlayan ve 29 Ekim cumartesi günü sona erecek Görme Engelliler 1. lig 2. Devre müsabakalarının açılış törenine Görme Engelliler Federasyon Başkan vekili Orhan Tanrıkulu, Federasyon As Başkanı Şerif Büyüktaş, Çorum Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Gürsel Gürbüz ile ligde mücadele eden kulüplerin temsilcileri katıldılar.

İlk müsabaka öncesinde Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu maçın hakemleri ve takımlarına başarılar dileğinde bulundular.

Ligde her gün üç maç oynanacak. Dün Gölcükspor, Nilüfer Gençlikspor, Gören Kalpler Vakfı Gençlikspor, 1915 Çanakkalespor ve Çankaya Belediyesi Gençlikspor ile Surkent21 ESK takımları mücadele ettiler.

Bugün ise saat 10.00’da 1915 Çanakkalespor- Palandökenspor, saat 12’de Nilüfer Gençlikspor- Çankara Belediyespor ve saat 14.00’de ise Surkent21 eSK ile Gören Kalplar Vakfı Gençlikspor maçları oynanacak.

29 Kasım cumartesi günü oynanacak iki maçın ardından ligde sıralama belli olacak ve saat 13.30’da düzenlenecek törenle dereceye giren takımların madalyaları verilecek.