Ahlatcı Çorum FK 9 Ocak Cuma günü sahasında oynayacağı Amedspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya'da kamp yapan kırmızı siyahlılar, ikinci yarının ilk maçında oynacağı Amedspor'a odaklandı.

Bir yandan transfer harekatının sürdüğü kırmızı siyahlılarda gözler Amed maçına çevrildi.

Yeni transferler Ahmet Ildız ve Serdar Gürler takıma hemen uyum sağlerken, iki oyuncunun da Amed maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Çorum FK, Amedspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.