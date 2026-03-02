Manisa FK- Arca Çorum FK maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Arca Çorum FK Trendyol 1.Lig'in 28.haftasında Manisa FK'ya konuk oluyor.

Ligde son olarak Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek moral bulan kırmızı siyahlılar, son haftaların formda takımı Manisa FK ile 3 puan mücadelesi verecek.

Erzurum ve Erokspor'un kazandığı haftada Amedspor Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı ve Çorum FK'nın Amed ile puan farkını indirme fırsatı yakaladı.

Saat 20:00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor ve Beinsports 2'den naklen yayınlanacak.