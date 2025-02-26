Eğitimci ve yazar Gökhan Müftüoğlu (Gri Koç), Fen Bilimleri Dershanesi’nin konuğu olarak eğitim semineri düzenledi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerine öğrencilerin yoğun ilgisi oldu.

Gençlerin sınav dönemindeki stresini azaltmak ve başarıya giden yolda rehberlik etmek amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında Gri Koç adıyla bilinen Gökhan Müftüoğlu, sınav döneminin zorluklarıyla başa çıkmanın yollarını paylaştı.

Gençlere odaklanma, motivasyon ve doğru planlama konularında önemli tavsiyelerde bulunan Gri Koç, eğitimde başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak sistematik bir çalışma programı ve kararlılığın önemine dikkat çekti.