1. Amatör Küme’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gülabibeyspor İskilipspor deplasmanında 2-1 kazanarak ligin bitimine dört hafta kala rahatladı.

İskilip ilçe sahasında oynanan maçta ilk yarıyı Furkan’ın golü ile 1-0 önde kapatan Gülabibeyspor ikinci yarıda ev sahibi takımın beraberlik çabası karşısında iyi mücadele verdi ve rakibine gol izni vermedi.

78. dakikada Berat ile farkı ikiye çıkaran Gülabibeyspor önünde İskilipspor’un Efe Kayra ile bulduğu gol puan getirmeye yetmedi.

Bu galibiyet ile Gülabibeyspor 13 puana yükselirken İskilipspor ise 15 puanda kaldı.