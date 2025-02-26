Güldane Hatun Camiinde bu yıl hatimle teravih namazı kılınmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Gazetemizi ziyaret eden Emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve Bayat Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Kır, 3-4 yıldır Güldane Hatun Camiinde Ramazan ayında teravih namazlarının hatimle kılındığını belirterek, “Ancak bu Ramazan ayında Güldane Hatun Camiinde hatimle teravih namazı uygulaması yapılmayacakmış. Bizler bölge sakinleri olarak hatimle teravih namazı uygulamasının devam etmesini istiyoruz. Talebimizi İl Müftülüğüne ilettik ancak bir sonuç alamadık” dedi.