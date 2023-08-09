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Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında konuşma yapan Meclisi MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu Selim Güloğlu, dar gelirlinin en büyük desteklerinden biri olan halk ekmek büfelerinin yaygınlaştırılmasını ve üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade ederek, “Halk ekmek gibi, gerekirse Halket'de şehir içinde satış mağazaları açmalıdır. Sosyal belediyeciliğin gerekleri, sosyal yardımlar ve destekler, bütçemiz göz önüne alınarak maksimum düzeyde artırılmalıdır” dedi.

Son günlerde insanları rahatsız edecek derecede dilenci sayısında artış yaşandığına da dikkat çeken Selim Güloğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Şehir içindeki dilencilere ek olarak, özellikle Hıdırlık, Tuzcular ve diğer kavşaklarda mendil satan çocuklar tehlike saçmaktadır. Hem trafiği, hem kendi canlarını, tehlikeye atmaktadırlar. Elim bir kaza yaşanmadan, tedbir alınmalı, bu durum sonlandırılmalıdır. Bir başka sorunumuzda sokak hayvanlarıdır. Çok şükür henüz elim bir olay yaşanmasa bile, sokak köpekleri insanları rahatsız eden bir sorun haline gelmiştir. Barınağımız vardır, imkanlarımız vardır. Allah’ın dilsiz kulları olan hayvanlara da barınakta daha iyi bakılacaktır. Bu konuda belediyemiz acil eylem planı geliştirmelidir.”