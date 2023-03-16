'18 Mart’ın seçilmesi kutsal değerleri yok saymaktır’

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart’ta gerçekleştirilmesini planladığı HDP ziyaretine tepki gösterdi. Deniz, “PKK’nın siyasi kolu olan bir parti ile sanki başka gün yokmuş ve kasten yapar gibi 18 Mart’ta görüşülmesi kutsal değerlerin yok sayılması demektir” dedi.

Görüşmenin Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yapılacak olmasına tepki gösteren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, “Biz şehit aileleri ve gaziler o gün şehitlerimizin huzuruna çıkıyoruz. Siyasetçilerimiz ise maalesef arkasını terör örgütlerine dayayanların, teröristlere kucak açanların, şehitlerimizin katillerine alkış tutanların huzuruna oy istemeye ve verecekleri vaatleri görüşmeye çıkıyor” diye konuştu.

Şehit aileleri ve gaziler olarak siyaset üstü olduklarını ve hiçbir zaman bir partinin arka bahçesi olmayacaklarını ifade eden Galip Deniz, “Vatan ve bayrak uğrunda can verip, şehadet şerbeti içer, hainlerle böylesi bir günde pazarlık sofrasında şehit kanı içenleri affetmeyiz” ifadelerini kullandı.

Deniz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Amacımız Türkiye'nin kazanması diye söylemler üretenlere sesleniyorum. Siyaseten kimlerle görüştüğünüz görüşeceğiniz kimlerle siyasi ittifak kuracağınız bizleri hiçbir zaman ilgilendirmedi ilgilendirmez. Ancak 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde evlatlarının kabirleri başında ağlayan şehit anne ve babalarına, şehit eşlerine, babasının kabri başında ağlayan şehit evlatlarına, şu anda kolunu bacağını gözünü kaybetmiş her türlü acı ve sıkıntıyı yaşamış ve hala yaşayan gazilerimize karşı sanki başka gün yokmuş gibi ve kasten yapar gibi bugünün seçilmesi böylesi bir günde PKK’nın siyasi kolu olan bir parti ile görüşülmesi maalesef bu kutsal değerlerin yok sayılması, şekilde saygısızlık yapılması bizleri son derece derinden yaralamakta ve üzmektedir. Maalesef hiç istemesekte olaya müdahil olmak zorunda kalmamıza sebep olmaktadır

Siyaseten amacınız nedir bilemeyiz. Ancak böylesi bir günde bu görüşmenin yapılması amacınızın milletin memleketin sorunları değil, siyasi rant, koltuk ve menfaat sevdası olduğu düşüncesi uyandırmaktadır.

Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğrunda şehitlerimizin kanında elleri olan parti ile şehitler gününde görüşmek şehitlerimizin aziz hatıralarını incitmiş ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin yaralarına tuz basmıştır. Bu şehitlerimizi ve gazilerimizi yok sayarak teröristleri muhatap almak anlamı taşımaktadır. Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz. Ülkenin birliğine ve beraberliğine kast ederek, askerimizi polisimizi ve bebekleri katleden hainlerle işbirliği yapan sözde siyasetçileri böylesi bir günde muhatap alanları bu aziz millet affetmez, bizler asla affetmeyiz.”

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023, 18:49