‘20 yıldır Çorum’a havaalanı ve hızlı tren yapılmaması büyük bir ihmaldir’

FATİH BATTAR

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı yeni binasının açılışı için Çorum’a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum’da havaalanı ve hızlı tren olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek; “Çorum’a hızlı trenin şimdiye kadar gelmiş olması ve havaalanın da yapılması gerekirdi.” dedi

Kültürel, sosyal ve ekonomik bakımdan bir ilin gelişmesi için ulaşımın en önemli ve en öncelikli şart olduğunu dile getiren Erbakan; “Avrupa’da gelişmiş ülkeler önce ulaşım ağı çözülerek gelişmeye başladı. Herşeyin başı ulaşımın geniş, sağlıklı, hızlı bir şekilde yapılması. Tabi ki 20 sene tek başına iktidarda kalan bir hükümetin 520 milyar dolar faiz ödemiş, bu kadar israf yapmış, bu kadar 2.4 trilyon dolar vergi toplamış bir iktidarın Ankara’nın yanı başındaki önemli bir şehir Çorum’a havaalanını hayata geçirmemesi, hızlı treni getirmemesi büyük bir eksikliktir ve ihmaldir.” şeklinde konuştu

‘OY ORANIMIZ YÜZDE 9-10 SEVİYESİNDE’

Konuşmasında Türkiye genelindeki oy oranlarını da açıklayan Erbakan; “En son Nisan ayında parti olarak bir anket yaptırdık. Bu anket İstanbul üzerinden bir anket. Doğu ve Güneydoğu’daki 15 ili kapsayan bir anket, bir de Türkiye genelinde bir anket yaptırdık. Nisan ayında aldığımız sonuçlar yüzde 9 ile 10 arasında çıkıyor. Bunun geçen zaman içerisinde daha da yükseldiğine eminiz. Şimdi yeni bir anket daha yaptıracağız. Çünkü ekonomik kriz artıyor, AK Parti’nin oyları eriyor ve büyük ölçüde de AK Parti’den ayrılan seçmen eski Refah, Milli Görüş seçmeni olduğu için partimize geliyor. Yeni yaptıracağımız ankette yüzde 9-10’un üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Büyük kongremiz en güzel anket olarak önümüzdedir. İktidar partisinin dahi yapamayacağı düzeyde coşku, katılım bakımından bir kongre gerçekleştirdik. Hazine yardımı almadan, mecliste grubumuz olmadan, medya gücü olmadan bu kongreyi gerçekleştiren bir teşkilatın baraj problemi olması mümkün değildir. Yapılan anketler maalesef manitülatifdir. Cumhur İttifakı’na yakın anketlerde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’na yakın anketlerde Millet İttifakı öne çıkarılmaktadır. Bilimsel olmaktan çok spekülatif olduklarını düşünüyorum. Bizim kendi anketimizde de durum ortada.” diye konuştu

‘MİLLETİMİZ BİZİ HİÇBİR İTTİFAKA YAKIŞTIRMIYOR’

Hangi ittifakta yer alacaksınız sorusuna cevap veren Fatih Erbakan; “Herhangi bir ittifakta yer almayacağız. Teşkilatlarımız, bize oy vereceğini ifade eden vatandaşlarımız kendi başımıza seçime girmemiz gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Milletimiz bizi hiçbir ittifaka yakıştırmıyor. Seçime parti olarak tek başımıza gireceğiz, hiçbir ittifakta yer almayacağız.” dedi

‘AK PARTİ’NİN HDP İLE GÖRÜŞMESİNİ NORMAL KARŞILIYORUZ’

AK Parti’nin HDP ile görüşmesini normal karşıladıklarını belirten Erbakan; “Ziyaret başörtüsünün Anayasa’da teminat altına alınması için yapılmış olan bir görüşme olduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede olduysa tabi doğal bir görüşme. Çünkü milletin kanayan bir yarası. Teminatın sağlanması lazım. Bunun için de mecliste grubu olan partilerin desteği ve oyu lazım. Bunlarla görüşmelerini normal karşılıyoruz. Tabi ki söyledikleri gibi bu çerçevede bir görüşme olduysa bunda bir problem görmüyoruz.” ifadelerini kullandı

‘AK PARTİ’NİN EMEKLİLİK ZAMANI GELDİ’

Konuşmasında iktidarı ekonomi üzerinden eleştiren Erbakan, AK Parti’nin emeklilik zamanı geldiğini ifade ederek, şunları söyledi.

İktidarın emeklilik zamanı geldiğini göstergesi bizzat kendilerinin de ifade ettiği metal yorgunluğudur. AK Parti seçmeni, Refah Partisi seçmeni aslında. Onlardan çok yoğun bir dönüş olduğunu görüyoruz. İktidar gücü olmayan bir partinin böyle büyük bir kongre yapması çok önemli bir olay. Metal yorgunluk da aşıldı, metalin paslanmasına geldi. Özellikle ekonomi alanında gelinen nokta, adam kayırma, yolsuzluk iddiaları gibi konularda görünen manzara artık metal yorgunluğundan metalin paslanmaya geçtiğini göstermektedir. Türkiye Yüzyılı vizyon programı tamamen edebiyat tamamen soyut bir vizyon. Millete verecekleri hiçbir şey kalmamış. 94 ruhuna duyulan özlemden bahsediyorlar. Asıl milli görüş ruhuna özlem duyuyorsanız bu ruh sizde yok demektir. Hz. Ömer demek millet demektir, demek ki sizin Ömerleriniz yok. En çok sahada olan siyasi partiyiz. Halkın gösterdiği tepkiler, bu iktidarın emeklilik zamanının geldiğini ortaya koyuyor.

‘6’LI MASAYI GETİRECEK OLURSAK, BİR BAŞKA FELAKETE GİTMİŞ OLURUZ’

İktidar emekli olacak da yerine ne gelecek. 6’lı masa mı gelecek? Elbette hayır. 6’lı masa bugün gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğim diyor. LGBT’lilere haklarını geri vereceğiz diyorlar. 6’lı masanın en önemli aktörü CHP, din dersini zorunlu ders olmaktan çıkarmamız lazım diyor. Bu, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak manası taşımaktadır. Biz mecvut iktidarı emekli ederken, 6’lı masayı getirecek olursak, bir başka felakete gitmiş oluruz.

Seçim arifesinde muhalefetin Amerika ve İngiltere ziyaretlerinin kendilerini endişeye sevk ettiğinin altını çizen Erbakan, “Diğer bizleri kuşkulandıran, endişeye sevk eden hususta tam seçim arifesinde koşa koşa Amerika ve İngiltere’ye gitmeleri. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu, Amerika’ya gitti. 8 saat ortadan kayboldu. Basından gizli görüşmeler yaptı. Arkasından İngiltere’ye gitti. İyi Parti heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşme yaptı. Dünya Siyonizm'inin en önde gelen kuruluşlarından gelen CFR’nin uzmanı yetkilisi Steven Coac bizimle görüşmek için İyi Parti heyeti bizden randevu talep etti, dedi. Yeniden Refah Partisi dışındaki bu 6’lı masadakiler de soluğu Amerika’da alıyor. Amerika’nın yolunu tutuyor. AK Parti de bunu yaptı. ABD tarihinde ilk kez bir parti başkanı başkanla görüşme yapabildi. Biz milli görüş olarak yolu Amerika’dan geçmeden iktidar olan bir hareketiz. Biz milli görüş olarak Anadolu'dan iktidara istiyoruz

20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti hükümetlerinin borç, faiz, zam, vergi, israf ve beton, çimento ekonomisi oluşturmanın ötesine geçememiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi iktidarın ekonomi modelinde 3 temel gider kalemi, 3 temel gelir kalemi bulunmaktadır. Giderler; faiz, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarımı, israf. Gelirler; borçlanma, kamu mallarını satıp yok etme, zam, vergi ile milletin suyunu çıkarma. İşte bu model yüzünden faiz lobisi kar rekorları kırmaya, enflasyon ve fakirlik sürekli artmaya, Türk Lirası her geçen gün erimeye, aziz milletimizin borçları ve feryadı gün geçtikçe daha da artmaya devam ediyor"

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, 21:58