2023 yılının ilk sabahında Çorumlular camiye akın etti

M.BURAK YALÇIN

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Ailece Camide, Milletçe Duadayız” sloganıyla başlatılan sabah namazı buluşmaları kapsamında İl Müftülüğü tarafından 2023 yılının ilk sabah namazında Akşemseddin Camii’nde program düzenledi.

Her yıl gelenek haline gelen buluşmaya Çorumlular da aileleri ile akın etti.

Yasin-i şerif tilavetiyle başlayan programda cemaatle sabah namazı kılındıktan sonra tesbihat yapılırken aşrı şerif okunup tekbirler ve salavatlar getirildi.

Aileleriyle birlikte Akşemseddin Camii’ni dolduran Çorumlular hayır, sağlık, huzur ve bereket için dua etti.

Cami cemaatine sohbet veren İl Müftüsü Muharrem Biçer, yeni yılın hayır, sağlık, huzur ve bereket getirmesini niyaz ederken sabah namazına katılan kadın ve erkek tüm cemaate teşekkür etti.

Müftü Biçer’in konuşmasından sonra Akşemseddin Camii İmam Hatibi Zeki Akbatu tarafından yapılan dua ile program sona erdi.

Cami çıkışında vatandaşlara Çorum Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023, 17:52