‘32 yıllık tecrübemle Çorum’a hizmet etmek istiyorum’

FATİH BATTAR

Çorum İl Çevre Müdürlüğü’nün kurucu müdürü olarak görev yapan Melahat Özoğlu, İYİ Parti’den Milletvekili Aday Adayı oldu.

Çevre konusunda uzman olduğunu belirten Özoğlu, “32 yıllık çalışma hayatımda kazandığım bilgi, tecrübe ve deneyim ile daha donanımlı olarak karşınızdayım ve Çorum’a hizmet etmek istiyorum” dedi.

İYİ Parti İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Melahat Özoğlu, Çorum için yapmak istediği çok şeyin olduğunu fakat bunları yapmadan görevden alındığını belirterek, “Memleketime geri dönmek için hep geleceğim günü hayal ettim. Bugün 32 yıllık çalışma hayatımda kazandığım bilgi, tecrübe ve deneyim ile daha donanımlı olarak karşınızdayım” diye konuştu.

‘YAŞANABİLİR BİR ÇORUM’

Siyasete neden girdiğini de açıklayan Özoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Uzmanlığım olan çevre konusunda yapmak istediğim çok şey var. Kentsel altyapı sorunları, ısınmadan ve ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliği, temiz ve sağlıklı içme suyuna erişim sıkıntıları, evsel ve tehlikeli atık bertarafında yaşanan sorunlar günlük hayatımızı ve refahımızı doğrudan etkilemektedir. Yaşanabilir kentler için sağlıklı ve dengeli bir çevre yaratmak zorunludur. Bundan dolayı yaşanabilir bir Çorum için aday oldum.

Günümüzde siyasi ahlak krizi var. Yalan söylemeden, hırsızlık ve yolsuzluk yapmadan pekala siyaset yapılabilir. Bunu değiştirmemiz lazım. Dünyada dijital ekonomi var. Toprakla savaşarak rant elde etmek yerine, tabiatı yok etmeden, hukuk bilgi, doğa, ekoloji ve ekonomi arasında denge kurularak, yapılan üretim önemlidir. Bunu sağlamak için adayım. SMA’lı çocuklarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız hepsinin çok sorunları var. Bunlara çözüm bulmak, sorunları gidermek için adayım. Kadın değişirse toplum değişir, çocukların ve gençlerin hayatı değiştir, ilimiz değişir, kısacası ülke değişir.

Buna öncülük etmek, ülkemizde birlik ve beraberliği sağlamak, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak, insanların refahı ve huzuru için aday oldum. Siyasetteki duruşumda bu olacak.”