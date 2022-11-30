320 bin çiçek toprakla buluşuyor

Çorum Belediyesi, baharı rengârenk çiçeklerle karşılamak için şimdiden 320 bin lale, sümbül ve menekşeyi toprakla buluşturuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yıl boyunca şehri 4 mevsim çiçeklerle donatıyor. Yeni yılda baharı rengârenk çiçeklerle karşılamak için hazırlıklara başladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “200 bin menekşe, 100 bin lale ve 20 bin sümbülü toprakla buluşturuyoruz” dedi.

Başkan Yardımcısı Tuncel, “Şehrimizin güzelliğine güzellik katacak olan çiçeklerimizin dikimine başladık. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel Çorum’umuz için aşkla çalışmaya devam ediyoruz”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)