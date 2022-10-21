5 ilden aile hekimleri Çorum’da kongreye katıldı

FATİH BATTAR

Çorum'da Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı ile Çorum Aile Hekimliği Derneği iş birliğiyle 1. Hitit Güneşi Aile Hekimliği Kongresi düzenlendi.

3 gün sürecek olan kongrenin başlangıç toplantısı dün Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kongrenin ilk gününde ‘Ergenlik Dönemine Biyopsikososyal Yaklaşım’ ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya İren Akbıyık; "Çocuk ve ergen ruh sağlığı, aile hekimliğinde çok temel bir konu olmasına rağmen maalesef eğitimde de günlük hayatta da aile sağlığı merkezlerinde de çok önceleyerek ele alma fırsatını ihmal ettiğimiz konulardan biri. Bu nedenle aile hekimleri genellikle bu alanda çaresizliğe düşer. Sıklıkla da yetersiz hissederler. Bir şekilde ergenliğin doğal sürecinde olan, aile içindeki ergenlik çatışmaları ya da zorlanmaları bir patoloji gibi değerlendirip başka yerlere sevk etme gibi tutumlar ya da arayışlar içinde oluyorlar. Bunun önüne geçmek istedik." dedi

Kongrede Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahar Gökler, videokonferans ile "Ergenlikte kimlik gelişimi" konulu sunum yaptı.

3 gün sürecek kongrede ayrıca "Aile hekimliğinde ergen sağlığına genel yaklaşım", "Ergende ihmal ve istismara bütüncül yaklaşım", "Ergen sağlığı ve aile", "Ergenlik döneminde psikososyal konular", "Ergenlik döneminde bağımlılık" konuları ele alınacak.