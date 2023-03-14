5 katlı inşaata çıkarak canına kıymak istedi

Çorum'da bir kişi inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu.
Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bunalıma giren vatandaş, inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısına çıkarak, intihara teşebbüs etti.
İntihar girişimini gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşı eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, bina önünde branda açarak, önlem aldı.
Ekiplerin ikna edememesi sonucu olay yerine şahısın eşi ve çocukları çağrıldı.
Eşi ve çocuklarıyla görüşen şahıs, intihardan vazgeçti. İnşaattan indirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023, 18:15