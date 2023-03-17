50 ilde 575 muhtelif arsa ihale ile satılacak

50 ilde 575 muhtelif arsa ihale ile satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 50 ilde 575 muhtelif arsa satışa sunuldu.

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta bulunan 575 arsa, açık artırmayla satılacak.

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Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023, 19:01
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