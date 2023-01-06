50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak

50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Millî Eğitim Bakanlığı'nda 9. derece kadroda görev yapmak üzere 50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak.

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 6 Şubat – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak. Sözlü sınav 6 Mart - 17 Mart 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

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Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 18:42
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