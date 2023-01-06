ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Millî Eğitim Bakanlığı'nda 9. derece kadroda görev yapmak üzere 50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak.

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 6 Şubat – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak. Sözlü sınav 6 Mart - 17 Mart 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

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Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 18:42