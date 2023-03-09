’54 bin dekar alan suyla buluşacak’

AK Parti Çorum Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Oğuzhan Kaya, Obruk Dutludere Sulama Projesi ihalesinin yapıldığını belirterek, çalışmalara hemen başlanılacağını açıkladı. Kaya, projenin hayata geçmesiyle birlikte 54 bin 570 dekar alanın suyla buluşacağını söyledi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, ihalesi yapılan Obruk Dutludere Sulama projesinin bitimiyle birlikte kıraç toprakların su ile buluşacağını, proje sonrası çiftçinin yılda en az iki ürün alacağını vurguladı.

Projenin hayata geçmesiyle yılların özleminin sona ereceğini ifade eden Kaya, ”Obruk Dutludere Sulama Projesi, toplam 54 bin 570 dekar araziyi sulayacak. Daha önce kapalı sistem sulama kısmı olan 6 bin 310 dekar alan sulamaya açılmıştı, “Bu ihale kapsamında geri kalan 43 bin 440 dekarlık cazibeli alan ve 4 bin 820 dekarlık sol sahil pompaj sulaması dahil olmak üzere toplamda 48 bin 260 dekarlık alanı daha (açılan kısım dahil 54 bin 570 dekar) sulayacak olan tesisin ikmal inşaatı 7 Mart 2023 tarihinde ihaleye çıktı. Projenin tamamlanması ile Laçin, Dodurga ve Osmancık yöreleri sulu tarıma geçecektir. Ayrıca tesisin tamamlanmasıyla 8 bin kişinin istihdam edilmesi sağlanacaktır” dedi.

Kaya, ihalesi yapılan projenin bitimiyle sağ sahil sulamanın Laçin Kuyumcu’dan başlayarak Osmancık, Kınalıtaş oradan Osmancık bağlarına kadar olan araziler sulanarak sol sahilden Dodurga ilçe arazileri, Ağıroğlan Köyü ve Gürleyik Mahalleleri tarım arazilerinin sulaması yapılacağını kaydetti. (Haber Merkezi)