‘6 yıllık işi 1-2 ayda yapılması isteniyor’

FATİH BATTAR

Çorum’da Türk Büro Sen, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde SGK çalışanlarının artan iş yüküne rağmen özlük haklarının iyileştirilme yapılmamasına tepki gösterdi.

SGK önünde bir basın açıklaması yapan Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan, SGK çalışanları için torba yasa çıkarılmasını istediklerini söyledi.

SGK çalışanlarının artan iş yüküne karşın temel haklarının göz ardı edildiğini belirten Dağaşan; “Bildiğiniz üzere 2 milyon 250 bin vatandaşımızı ilgilendiren, kamuoyunda EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun TBMM’den geçerek yasalaşmıştır. Uygulamada kadrosu 38 bin olmasına rağmen fiilen 23 bin personel ile rutin iş yükü kamu ortalamasının üzerinde olan SGK çalışanlarından, 2 milyon 250 bin vatandaşımıza 1-2 ayda aylık bağlanması istenmektedir.” dedi

Yıllık ortalama 400 bin aylık bağlama kapasitesi olan, yaklaşık %50 eksik personel ile hizmet veren kurumda 6 yıllık işin 1-2 ayda yapılması istenildiğini aktaran Dağaşan; “Böyle bir iş yükünün, hiçbir karşılığı olmadan SGK çalışanlarından istenmesi ve beklenmesi dünyanın her yerinde angaryadır. Angarya ’da Anayasamıza göre suçtur.” şeklinde konuştu

SGK çalışanlarının beklentilerini açıklayan Dağaşan, şunları söyledi;

“666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin yeniden müktesep hak olarak düzenlenmesi, kurum içi uzmanlık hakkı verilmesi, Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı oluşturulması ve buna bağlı Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesi, 666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinin tekrar ödenmesi” konularında hazırladığımız rapor Sayın Bakanımıza sunulmuştur. Sendikamız Türk Büro-Sen kurulduğu günden bu güne, “Bizim İlkemiz Önce Ülkemiz” diyen, sorumlu sendikacılığı kendine yol ve yöntem olarak belirlemiş Türkiye sevdalılarının meydana getirdiği bir sivil toplum kuruluşudur. Ancak, Sendikamız “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” ülküsüne de sıkı sıkıya inanmış bir sendikadır. Bu nedenle, SGK çalışanlarının kendilerine yüklenen iş yükünün karşılığı dahi olmayan 3 ayda bir yapılması öngörülen ödemeye ilişkin yasal düzenlemenin ivedilikle TBMM’den geçmesi gerekmektedir. Türk Büro-Sen olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz diğer taleplerimizin de karşılık bulması için çalışmalarımız her platformda özveri ile devam etmektedir. SGK çalışanlarının özlük haklarının bu durumda olmasının sorumlusu 12 yıldır Toplu Sözleşme masasında memurların ve SGK çalışanlarının haklarını aramayan yetkili ama etkisiz sendikadır. SGK çalışanlarını içinde bulundukları düşük ücret ve maaşlardan kurtaracak yer toplu sözleşme masasıdır. Bugün “Pireye Kızıp Yorgan Yakma” zamanı değildir. Gün yetkiye en yakın sendika Türk Büro-Sen ’e destek verme Türk Büro-Sen’i yetkili kılma zamanıdır. Dün olduğu gibi bugün de SGK çalışanlarının yanında yer alan, düştükleri durumdan kurtaracak olan tek kapı Türk Büro-Sen’dir. SGK çalışanlarının mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi amacıyla, haklı ve ısrarlı taleplerimizin takipçisi olacağımızı ve somut adım atılmasına yönelik görüşmelerimizin devam edeceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”