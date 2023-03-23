6.kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

İzmir'de yaşayan 13 yaşındaki Çorumlu Deniz K., asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, küçük Deniz İzmir'de oturdukları binanın 6.katından asansör boşluğuna düştü. Deniz'in düştüğünü gören apartman sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Deniz'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

İzmir'de bir amatör spor kulübünde futbolcu olduğu öğrenilen Deniz'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023, 14:08