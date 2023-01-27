8 bin 176 kişi İŞKUR’la iş sahibi oldu

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2022 yılı içerisinde 14 toplum yararına program için toplamda 16.361.651,63 TL ödeme yaptı.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü 2022 yılı faaliyetlerini açıkladı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2022 Aralık ayı sonu itibariyle kamu ve özel sektör iş yerlerinden toplamda 10 bin 156 adet açık iş ilanı alındı. 8 bin 176 kişi işe yerleştirilerek açık işlerin %80'i karşılandı. İşe yerleşenlerin 2 bin 857'sinin kadın, 5 bin 319'unun erkek olduğu belirtildi.

2022 yılı Danışmanlık Hizmetleri verilerine göre, yılsonu itibarı ile İş ve Meslek Danışmanları tarafından toplamda 11 bin 921 kişiye danışmanlık hizmeti verildi.

İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı İl Müdürlüğü için belirlenen 16 hedefin 15’inde %100’ün üzerinde bir gerçekleştirme oranı yakalanarak, başarılı bir çalışma yılı geçirildi.

İş kulübü tarafından dezavantajlı grupların ve üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirlik becerilerini artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında 2022 yılında; 436'sı Hitit Üniversitesi öğrencisi, 66'sı kurumlarda staj yapan öğrenciler, 8'i şiddet önleme merkezindeki kadınlar, 42'si engelliler, 9'u denetimli serbestlik müdürlüğü kapsamındaki vatandaşlar, 40'ı kurum içi yönlendirme yapılan vatandaşlar, 17'si belediyeler (kadın kültür merkezi), 15'i lise öğrencisi, 25'i ZOOM üzerinden online eğitim alanlar ve 9'u sevgi evlerinde kalan gençler (16-18 yaş) olmak üzere toplam 667 kişiye İş ve Meslek Danışmanları tarafından seminerler verildi.

2022 yılında 2 bin 713 katılımcı İşbaşı Eğitim Programından faydalandırılmış olup toplamda 40.000.000 TL ödeme yapıldı. Ayrıca 29 kursiyer Meslek Edindirme Kurslarından faydalanırken, 509 kişi de Toplum Yararına Çalışma Programlarından faydalandı. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde 14 programa toplamda 16.361.651,63 TL ödeme yapıldı.

2022 yılında bin 85 engelli vatandaşla bireysel görüşme sağlanarak, engelli statüsünde 164 kişi özel sektörde istihdam edildi.

İşgücü piyasası ihtiyaçlarını, işverenlerin sorunlarını yakından görüp izlemek amacıyla, İŞKUR iş ve işlemleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmak için İl Müdürlüğü İMD işveren danışmanları, Şube Müdürleri ve İl Müdürü tarafından işverenlerle doğrudan temas sağlanarak özel sektör işyeri ziyaretleri yapıldı. (Haber Merkezi)