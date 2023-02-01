‘91’den ‘23’e abonelerimiz

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

33. yılını kutlayan Çorum Hakimiyet, bugünlere okurlarının sayesinde geldi. Hakimiyet, yerel gazetecilikte yol alırken bu gücü daima okurlarından aldı. Onların görüş, öneri ve eleştirilerini yol gösterici buldu.

Biz de bu sebeple, yeni yaşımızı kutlarken, bugüne kadar hep yanımızda olan, özellikle kurulduğumuz günden bu yana gazetemizin abonesi olan kıymetli okurlarımızın görüşlerini almak istedik.

İşte abonelerimizin gazetemizle ilgili duygu ve görüşleri:

Namık Çuha (Jeoloji Mühendisi)

‘YEREL BASINA NE KADAR SAHİP ÇIKARSAK MEMLEKET İÇİN O KADAR FAYDALI OLUR’

“33 yıldır Hakimiyet okuyorum. Hakimiyet Gazetesi, eski ve kökleşmiş bir gazete. 33 yıldır her gün büroma Hakimiyet Gazetesi geliyor. Her sabah okuyorum yani. Okumadığım zaman eksikliğini hissediyorum. Yerel basın, bulunduğu şehrin kimlik kartıdır. İdareci ve vatandaş arasında bir köprüdür. Sadece habercilik anlamında değil, personelin yakınlığı, sempatisi ve iletişim kurmaları da beni Hakimiyet’te kararlı kıldı. Yerel basına ne kadar sahip çıkarsak memleket için o kadar faydalı olur. Seviyeli, istikrarlı gazetecilik anlayışıyla Çorumlular’ın da gönlünde taht kuran Hakimiyet sayesinde memleketimizdeki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buluyoruz. Bu vesileyle, dizgicisinden dağıtıcına, Hakimiyet’in tüm çalışanlarına teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum.”

Ömer Nuri Aşkın (Aşkın Elektronik sahibi)

‘ÇORUMLULAR’IN SESİ OLDUNUZ’

“Kurulduğu günden beri Hakimiyet Gazetesi’ni takip ediyorum. Çorumlular’ın sesi olduğu için okuyorum, okumaya devam edeceğim. Ülkemizin kalkınması için yaptığımız işin en iyisini yapmamız gerektiğine inanıyorum. Basına da bu noktada önemli sorumluluklar düşüyor. Çorum’un menfaatleri açısından gazetemizin uzun ömürlü olmasını diliyorum. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum.”

Ecz. Şefkat Güler (Albayrak Eczanesi)

‘İLKELERİNDEN ÖDÜN VERMEDİ, BİZLERİ AYDINLATTI’

“İlimizin en etkin yazılı basımından biri olan Hakimiyet Gazetesi, okuyucuları ile buluştuğu 01.02.1991 tarihinden bugüne kadar yayın ilkesinden hiç ödün vermeden kaliteli, tarafsız, güncel habercilik anlayışını benimseyerek bizleri doğru haber almada aydınlatmıştır. Hakimiyet Gazetesi’nin 33. yılını kutlarken, bu zamana kadar emeği geçen gazete yöneticilerini ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum.”

Yakup Körekoğlu-Nuri Körekoğlu (Babacan Giyim sahipleri)

‘HAKİMİYET GÖREVİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRDİ’

“Hakimiyet’i günlük okuyoruz. Aynı değerler dünyasına sahibiz. Mağazaya geldiğimizde ilk hevesimiz sabah gazeteleri okumak oluyor. Hakimiyet'i çıktığı günden beri ilgiyle takip ediyoruz. Hakimiyet, Çorum basınının gelişmesinde, Türkiye'de örnek olarak gösterilmesinde, bazı yatırımların Çorum'a gelmesinde, sorunların çözümünde ve Çorum ekonomisinin gelişmesinde önemli bir katkıyı ortaya koydu, yerel basın olarak görevini layıkıyla yerine getirdi. Hakimiyet'in bu günlere gelmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, nice yıllar diliyoruz.”

İbrahim Küçükefe (Efe Sebat Ziraat Aletleri sahibi)

‘SEVEREK VE İLGİYLE OKUYORUZ’

“Hakimiyet Gazetesi’ni çıktığı ilk günden beri takip ediyoruz ve abonesiyiz. Çorum’a ve Çorumlu’ya büyük hizmetleriniz oldu. Güncel haberleri objektif, tarafsız bir şekilde bizlere yansıtıyorsunuz. Severek ve ilgiyle okuyoruz. Hakimiyet ailesinin yeni yaşını kutluyor, çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.”

Ecz. İbrahim Ethem Baykal (Lokman Eczanesi)

‘HER ZAMAN ECZACILARIN YANINDA OLDUNUZ’

“33 senedir Hakimiyet’i okumaktan keyif alıyorum. Haberleri doğru yapıyor ve okuyucuya tarafsız bir şekilde aktarıyor. Gazeteyi beğendiğim için de abonelik sürem 33 sene devam etti. Eczacıların da hep yanında oldunuz. Nice 33 yıllara erişmenizi gönülden diliyorum.”

Ali Özdemir (Özel Gökkuşağı Kreşi sahibi ve Kurucu Müdürü)

‘HAKİMİYET BENİM GÜVENİM’

“Hakimiyet Gazetesi benim güvenim. 33 yıldır keyifle alıyor ve okuyorum. Memuriyet yaşantım süresince gazeteyi okudum. Emekli olup işyerimi açtıktan sonra da aboneliğe yine devam ettim. 33 yıldır çizgisini bozmadan yayın hayatını sürdüren Hakimiyet Gazetesi’nin sahiplerine, yöneticilerine, personellerine hepsine şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.”

Fikret Hışıroğlu (Hışıroğlu Leblebi Kuruyemiş sahibi)

‘HAKİMİYET GAZETESİ AİLEMİZİN BİR ÜYESİ’

“1991 yılında Çorum Hakimiyet Gazetesi ile eski otogar şubemizde tanıştık. Geçen 33 yıllık süre zarfında müşteri ilişkisinden çok Hakimiyet Gazetesi ile aile olduk. Sesimiz, gözümüz, kulağımız olan Hakimiyet Gazetesi’ne destek vermek için “Leblebi Keyfi” sayfasına 9 yıl sponsporluk yaptık. Gazetenin her geçen gün büyümesinde, gelişmesinde küçük de olsa katkımız olmuşsa ne mutlu bize. Hakimiyet, yerel basının en güçlü ismi oldu. İlkelerinden taviz vermeden yayın hayatına devam eden Hakimiyet Gazetesi’nin 33. yılını kutlar, nice başarılı yayınlar dilerim.”

(1 Şubat 1991 tarihinde yayın hayatına 'merhaba' diyen gazetemizin ilk sayısı...)