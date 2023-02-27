Adıyamanlı depremzede çift, Çorum’da evlendi

FATİH BATTAR

Kahramanmaraş merkezli Adıyaman’ı da etkileyen deprem sonrası Çorum’a gelen Emre Çimen ile Seher Kuşcu, Çorum’da dünya evine girdi.

Çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, imzaların atılmasının ardından Aşgın evlilik cüzdanını Seher Kuşcu’ya teslim etti.

Depremzede çiftçi kutlayarak bir ömür boyu mululuklar dileyen Aşgın, Türk bayrağı ve Kur’an-ı kerim hediye etti.

Aşgın; “Deprem bölgesinden, Adıyaman'dan şehrimize gelen misafirimiz Seher Kuşcu ile Emre Çimen kardeşimizin nikah akitlerini gerçekleştirdik. Çiftimize Rabbimden iki cihan saadeti diliyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı