Ahlatcı Holding, Konya’nın 5 ilçesini doğalgazla buluşturdu

Ahlatcı Holding bünyesindeki Enerya sorumluluk alanında ki yerleşim yerlerini doğalgaz ile buluşturmaya devam ediyor.

Enerya, Konya’nın Altınekin, Emirgazi, Yunak, Tuzlukçu ve Hadim ilçelerini doğalgaza kavuşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya programında gerçekleştirilen toplu açılış programında ilçelerin doğalgaz arz töreni de yapıldı.

Altınekin’de gerçekleştirilen doğalgaz arz törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Enerya Genel Müdürü Kasım Kahraman, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğalgaz ateşleme töreninin ardından Bakan Dönmez ve beraberindekiler doğalgaz bağlanan Ümran-Mehmet Öz çiftinin evini ziyaret ettiler. (Haber Merkezi)