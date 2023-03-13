AK Parti'de Murat Günay dönemi

MUSTAFA BURAK YALÇIN

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı milletvekili aday adaylığı için istifa etmişti. Ahlatcı’dan boşalan il başkanlığı görevine Av. Murat Günay atandı.

İl başkanlığı görevi için dün AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce ve İl Başkan Yardımcıları Murat Günay ile Emre Turan Ankara’ya çağrıldı.

Dört ismin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yeni il başkanın Av. Murat Günay olduğu belirtildi.

Günay, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde ise Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yapmıştı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023, 22:19