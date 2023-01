AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı oluyor

M.BURAK YALÇIN

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, 2023 seçimleri için AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olmaya karar verdiğini açıkladı.

Yıllardır Hakimiyet Gazetesi’nde gazeteci mesleğiyle Çorum’a hizmet eden Erol Taşkan, “1991 yılında Hakimiyet Gazetesi’yle adım attığım gazetecilik mesleğimi, bugün itibarıyla sonlandırıyorum. Allah kısmet ederse, bildiğimiz ve inandığımız doğrular eşliğinde, Çorum’a Milletvekili olarak hizmet etmek amacıyla yeni bir yola revan oluyoruz. Kendi adımıza önemli bir karar eşiğinde olduğum şu günde, tüm dostlarım başta olmak üzere bütün Çorum kamuoyundan helallik ve dua istiyorum.” dedi.

Mesleki olarak edindiği tecrübelerini, topluma hizmetin farklı ve önemli bir alanı olan siyaset içerisinde yine Çorum’a aktarmaya niyet ettiğini kaydeden Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, yayıncılıkta objektiflik ilkesine halel getirmemek için Hakimiyet’teki görevini bıraktığını duyurdu.

Hakimiyet Gazetesi’nin kendi hayatında çok değerli ve tarifi mümkün olmayan bir yere sahip olduğunu işaret eden Erol Taşkan, aynı zamanda kutsal bir görev olarak kabul ettiği gazetecilik mesleğiyle de her zaman gurur duyacağını, hangi konum ve hangi durumda olursa olsun gazeteciliğin kendisine kattığı değerleri ömrünün sonuna kadar yaşatacağını söyledi.

“Genç yaşta adım attığımız Hakimiyet Gazetesi’yle birlikte büyüdük, Hakimiyet Gazetesi’yle birlikte toplumu ve toplumun değerlerini tanıdık. Hakimiyet benim için bir işyeri ve gazete olmaktan öte, adeta hayatımızın merkezi ve yaşantımızın anlamı haline geldi. Aklımız ve gücümüz yettiği kadar doğru ve ilkeli bir şekilde görevimizi ifa etmeye gayret ettik. Eksiklerimiz ya da hatalarımız elbette oldu. Ancak gururla söyleyebileceğim tek şey asla kastımız ve kafamızın arkasında başka planlarımız olmadı.” sözleriyle Hakimiyet’te sürdürdüğü meslek hayatına ve çalışmalarına dair konuşan Erol Taşkan şunları söyledi, “Adımız da ruhumuz da Hakimiyet’le özdeşleşti. Bana bu mesleği nasip eden Allah’a sonsuz hamd ediyorum. Ayrıca Hakimiyet gibi bir gazetede çalışmış olmanın kıymeti ise tarif edemeyeceğim kadar büyüktür. Birlikte mesai yaptığım tüm arkadaşlarımla bir aile olarak çalışmanın hazzını ifadeye kelimeler yetmez.

Haberci olarak bu memleketin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına az ya da çok emek verdik. Mesleki anlamda üzerimize düşen görevi büyük bir heyecan ve mutlulukla yerine getirirken, önce insan olmanın sorumluluğunu her daim omuzlarımızda taşıdık. Gazetecilik mesleği ve Hakimiyet ailesinin bir ferdi olmak, bana helal bir geçim kapısı sağlamakla birlikte dua kapılarını da açtı. Her daim garip gurabanın duasına mazhar olabilmenin çabasıyla toplumun dezavantajlı kesimlerine kucak açtık. Bizler, evimizdeki soframızın bereketine inandığımız kadar, işyerimizin de bereketine inandık ve bunun yolunun da samimiyetle çalışmak ve duaya mazhar işlere imza atmak olduğu inancından hiç vazgeçmedik.

Bu şehrin garip gurabasından, meczubundan ve kimsesizinden tutun da, en tepedeki yöneticisine kadar herkesi sevdik saydık. Kendimizi toplumun üstünde değil, hizmetkarı olma çizgisinde tuttuk.

Çok kıymetli ve şerefli bir görev olarak kabul ettiğim milletvekilliği görevi için aday adaylığı sürecine adım attım. Başvuru takviminin belirlenmesiyle birlikte yapacağımız müracaatla siyasi çalışmalarımızı hızlandırıp, gönlümüzün müstesna yerinde kıymeti olan AK Parti’de hizmet etmeye niyet ettik. Manevi olarak elbetteki her iş nasip meselesidir. Gönlümüzü duaya çevirip, aklımızı da zahiri sebeplere revan edeceğiz. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle şekillenecek olan Milletvekili listesinde yer almayı Allah bize nasip ederse, niyetimizi bozmaksızın bu kutlu görevle birlikte ülkemizin başarıyla yol aldığı Türkiye Yüzyılı vizyonunda, milletin hizmetkarlığına talepkârız. Bu vesileyle başta mesai arkadaşlarımızdan, gazetemiz yönetim kurulu üyelerinden, okurlarımızdan ve bütün hemşehrilerimden hem helallik diliyorum hem de dualarını ve desteklerini talep ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023, 18:23