Akkent Seyir Kafe açıldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’nde yaptırılan ve ihale ile kiraya verilen Seyir Kafe düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şükran Balcı ve Serdal Keser’in işletmeciliğini yaptığı Seyir Kafe için önceki gün açılış töreni yapıldı.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Türk İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler ile davetliler katıldı. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Milletvekili Kaya, yaptığı konuşmada işletmecileri tebrik ederek yeni işyerinin hayırlı olmasını diledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 19:02