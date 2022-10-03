FATİH BATTAR

CHP Çorum İl Başkanlığı, CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol’un, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle savcılığa ifadeye çağrılmasına ilişkin basın açıklamalı eylem gerçekleştirdi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım hakkında basında çıkan habere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol, savcılığa ifadeye çağrıldı. Dosyanın Çorum’a gelmemesi nedeniyle ifadesi alınmayan Şenol, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve partililerle birlikte Adliye önünde eylem yaptı.

‘AKP hükümeti, yargının üzerinden elini acilen çekmelidir.’ diyen Tahtasız;

“AKP’nin Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’a muhasebesini tutmuş olduğu şirket tarafından 6 yıl önce TCK’nin 158.Maddesi gereği hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla dava açılmıştır. Dava sonucunda mahkemenin, muhasebeci Muzaffer Yıldırım’a TCK’nın 155. Maddesine göre güveni kötüye kullanma suçundan 3 ay 10 gün hapis, 4980.- TL para cezası verdiğini ve mahkeme hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasını hükmettiğini 27 Eylül 2022 tarihinde Çorum yerel basınından öğrendik. Bu haberi 27 Eylül 2022 tarihinde sosyal medya hesabından paylaşan Ercan Yıldırım, Harun Çamiçi, Veli Çümlek, Bekir Kumdarı ve Oğuzlar İlçe Başkanımız Süleyman Şenol ifade vermek üzere 29.09.2022 tarihinde Oğuzlar karakoluna çağrılmışlardır. Yerel basında çıkan haberlere AKP’li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından mahkeme kararı ile 28.09.2022 tarihinde erişim engellemesi kararı çıkartılarak sansür uygulanmak istenmiştir. Söz konusu kararın ardından savcılık talimatı ile, ilgililerin ifadeleri alınmıştır, sadece Oğuzlar İlçe Başkanımız bugün Çorum Adliyesinde savcı tarafından ifadesi alınmak üzere çağrıldığı için buradayız. Unutulmamalıdır ki; AKP hükümeti yargının üzerinden elini acilen çekmelidir. Devletin dini adalettir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi “Adaletle hüküm icra etmeyen bir hükümet çok fenadır. Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunmaz.” ifadelerini kullandı



