Akşemseddin Camii’nde kandil coşkusu

MURAT ÇETİN

Ramazan ayının habercisi ve üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, Çorum’daki camilerde manevi coşku içinde eda edildi. Akşemseddin Camii’nde düzenlenen programa ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Regaip Kandili nedeniyle İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Program, müftülüğün ilahi korusunun seslendirdiği ilahilerle başladı.

Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından ise Müftü Muharrem Biçer gecenin anlam ve önemine binaen vaaz verdi.

Müftü Biçer konuşmasında, “Allahım, Recep ve Şaban aylarını bizlere mübarek kıl, bizleri Ramazan ayına ulaştır" şeklinde bolca dua etmeli ve ibadetlerimizi çoğaltmalıyız”. dedi.

Bu mübarek gün ve gecelerde Allah'a olan rağbetimizi daha da arttırmamız gerektiğini belirten Biçer, “Özellikle yüce kitabımız Kur’an’a daha çok sahip çıkmalı, sarılmalı, okuyup anlamaya çalışmalı ve öğrenilip öğretilmesi için çaba göstermeliyiz. Yüce Rabbimiz bu gece hürmetine, üç aylar hürmetine Ramazan-ı Şerif hürmetine tüm inananlara inşirah versin. Ülkemiz ve İslam alemine de barış ve huzur getirsin” dedi.

Cami çıkışında vatandaşlara Çorum Belediyesi ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Çorum Şubesi tarafından ikramda bulunuldu.