Akşemseddin Kavşağı böyle olacak

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi’nin yılın son toplantısında Çevre Yolu ile Akşemseddin Caddesi birleşimine yapılan farklı seviyeli kavşak projesi için imar değişikliği yapıldı.

Meclis toplantısında ayrıca farklı seviyeli kavşak projesinin görseli de ilk defa kamuoyu ile paylaşıldı.

Kavşak projesinde yüklenici firmanın çok hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Projede belediyemizle ilgili olan kısımları çok hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Kavşağın bittiğinde neye benzeyeceğini gösteren animasyonu ilk kez burada gösteriyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma Bakanımıza, milletvekillerimize, Valimize, teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizde Çorum Belediyesi olarak bu süreci çok yakından takip ettik ve biran önce yapılabilmesi için özellikle kamulaştırmalarda zaman kaybedilmemesi için büyük fedakarlıklar yaptık. Burada belediyemize ait olan arsaları mümkün olduğunca kamulaştırma yerine değerlendirerek, 18 uygulaması yapmak suretiyle süreci hızlandırmak için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Proje hızlı bir şekilde de devam ediyor” dedi.

Bölgede belediye olarak yeni yol projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Aşgın, “Çiftlik Pınarı Caddelerinden itibaren 30 metrelik yeni yollar açıyoruz. Amacımız İlim Yayma Kavşağında ki trafiği açılacak olan yeni kavşağa yönlendirerek yoğunluğu azaltmaktır. Bu ay sonu itibarıyla faaliyete geçireceğiz. Trafik sorununun çözümü için kalıcı çözümler üretiyoruz. Adeta şehrimizi ağlarla örüyoruz. Ulaşımla ilgili radikal çözümler üretmeye devam ediyoruz” şeklinde belirtti.

Farklı seviyeli kavşağın animasyonunun izlenmesinin ardından yapılan oylamada imar değişikliği talebi oy birliği ile kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022, 19:08